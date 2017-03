Jason Statham contro Jean-Claude Van Damme: al via il ciclo su Rai4

Il ciclo dedicato a Jason Statham e Jean-Claude Van Damme inizia con 'La rapina perfetta', in onda sabato 11 marzo su Rai4.

"Ogni sabato sera, dall'11 marzo su Rai4 alle 21.15, sfida ideale tra i due campioni del cinema d'azione contemporaneo: a un angolo del ring l'inglese Jason Statham, ex tuffatore olimpionico, impassibile, ruvido e diretto nelle scene di combattimento, un debole per gli eroi dei classici anni '70 americani come Charles Bronson e Burt Reynolds; all'altro angolo il belga Jean-Claude Van Damme, star incontrastata della categoria fin dagli anni '80, folgorato nell'infanzia da Bruce Lee, attivo agonisticamente nel karate, nel full contact e nel kickboxing, visionario ed esibizionista nella messa in scena dei duelli. I due si sono incrociati sul set una sola volta nella saga di Sylvester Stallone 'I mercenari' ma da anni continuano a fronteggiarsi sul grande e sul piccolo schermo in una serie di spettacolari scene di azione che costituiscono lo stato dell'arte del genere nel cinema occidentale" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Nel ciclo vedremo sfilare poliziotti, killer, lottatori, mercenari, spie, fuorilegge, tutti impegnati nella lotta per la sopravvivenza in innumerevoli scontri fisici, segnati da stili opposti e accomunati spesso da un'imprevedibile ironia. Si parte con Jason, rapinatore nella Londra anni '70 in 'La rapina perfetta - The bank job' e con Jean-Claude agente del controspionaggio alle prese con il mafioso Mickey Rourke in Double Team-Gioco di squadra, diretto dal maestro orientale Tsui Hark e in parte girato a Roma" informa infine la Rai.