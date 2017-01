Il Caso O.J. Simpson: American Crime Story: la serie cult su Rai4

"Da lunedì 16 gennaio su Rai4, alle 21.05, doppio appuntamento in anteprima in chiaro con 'Il Caso O.J. Simpson: American Crime Story', la serie che si è distinta all'ultima edizione degli Emmy Awards con ben 22 nominations e 9 riconoscimenti oltre a 2 Golden Globe. Miniserie in dieci puntate sul processo per omicidio più discusso e avvincente dell'ultimo quarto di secolo" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



"Cuba Gooding Jr. è l'amrah Paulson e Stbiguo ed irascibile imputato, John Travolta è uno dei due avvocati di punta del collegio difensivo, Saerling K. Brown (rispettivamente miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista) rappresentano la pubblica accusa, Courtney B. Vance (miglior attore protagonista) è l'altro avvocato della difesa, in aperto antagonismo con John Travolta" prosegue la Rai.



Si puntalizza quindi: "Un storia vera, un processo dai risvolti politici per il colore della pelle dell'imputato. O.J. Simpson, oltre che straordinario campione era l'uomo simbolo di una comunità afroamericana in tumultuoso risveglio. E' il 1994, il popolare ex-campione di football è accusato del brutale assassinio dell'ex moglie. Tutta la vicenda si snoda con il respiro del legal thriller, per la complessità degli elementi indiziari e i numerosi colpi di scena nel corso del dibattimento. Il Caso O.J. Simpson: American Crime Story vanta anche il merito di aver riacceso i riflettori sulla 'questione afroamericana', in un anno di fortissime tensioni sociali."



Si precisa in conclusione: "La cerimonia degli Emmy 2016, dove il titolo ha conquistato anche le statuette alla miglior miniserie e alla miglior sceneggiatura per film tv o miniserie, ha fatto dimenticare le polemiche sugli 'Oscar So White', testimoniando ancora una volta una straordinaria sintonia tra produzione televisiva e società americana."