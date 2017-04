I super eroi arrivano su Rai4, a partire dai Guardiani della Galassia

Da lunedì 10 aprile su Rai4 una serie di film sui super eroi del cinema.

"Da lunedì 10 aprile il grande cinema dei fumetti arriva su Rai4 con una serie di appuntamenti legati ai più amati cinecomix degli ultimi anni", viene annunciato in una nota.



"Lunedì 10 aprile si comincia con un doppio appuntamento a partire dalle 21:05 con 'Guardiani della Galassia' (2014) e 'Kick-Ass' (2010). - si anticipa - L'ironica space-opera d'azione diretta da James Gunn, già creatore dell'eroe anticonformista Super, e ispirata ai fumetti targati Marvel approda in prima serata, in attesa del sequel che sarà nei cinema a fine aprile. La seconda serata è invece occupata dal cult 'Kick-Ass', irriverente avventura metropolitana di un giovane eroe senza superpoteri, tratto dalla graphic novel di Mark Millar e John Romita Jr."



"L'appuntamento continua martedì 11 aprile in prima serata con 'The Avengers' (2012), il primo amatissimo film che raccoglie tutti gli eroi topici dell'Universo Cinematografico Marvel, da Iron Man a Hulk, passando per Thor e Captain America. - si precisa quindi - I super eroi torneranno prestissimo con 'Captain America: The Winter Soldier' (2014), il secondo film dedicato al super-soldato interpretato da Chris Evans e diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, tratto dallo storico fumetto Marvel creato da Joe Simon e Jack Kirby".