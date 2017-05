Bangkok Addicted: gli Antipodi alla scoperta della Thailandia, su Rai4

Al via su Rai4 Bangkok Addicted, dal 22 maggio.

"Con Rai4 alla scoperta di uno dei Paesi più affascinanti e misteriosi del mondo: la Thailandia. Dopo l'esperienza di Pechino Addicted, Costantino della Gherardesca ha deciso di inaugurare un suo tour-operator, ingaggiando gli 'Antipodi' - il web influencer Andrea Pinna e il personal trainer Roberto Bertolini - come agenti di viaggio molto speciali alla scoperta di un luogo davvero magico" rivela in un comunicato la tv di Stato.



"Attraverso chat e videochat, dalla sede centrale della sua agenzia, Costantino sarà in perenne contatto con Pinna e Roberto, fornendogli tutte le indicazioni necessarie per scoprire la 'Terra del sorriso'. Gli 'Antipodi' accompagneranno gli spettatori di Rai4 da Bangkok, pulsante capitale del sudest asiatico, alla provincia di Chiang Rai, nell'estremo Nord del Paese. Visiteranno, ovviamente, anche le paradisiache isole del Sud" si prosegue.



Viene scritto quindi: "Dalle folli notti dei 'Full Moon Party' alle sfide sui ring di thai boxe; dai gadget hi-tech della capitale alle zattere di bambù sul fiume Mekong, Bangkok Addicted condurrà i suoi spettatori in un'affascinante esperienza immersiva, un viaggio indimenticabile che sarà raccontato in quaranta puntate, da 30 minuti ciascuna, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Rai4 a partire dal 22 maggio."



"Ogni settimana, a inizio tappa, Costantino darà agli 'Antipodi' l'itinerario da percorrere, segnalando una serie di visite obbligatorie. Durante le puntate sarà possibile seguire gli 'Antipodi' nelle loro ricerche di luoghi dove dormire e mangiare, mostrando le opzioni più o meno economiche di ogni località. I due novelli agenti di viaggio esploreranno anche attività più costose come spa, luoghi per lo shopping e tour esclusivi. A fine settimana, la coppia dovrà raggiungere il traguardo di tappa e aprire la busta contenente il budget segreto. Se questo è stato rispettato, gli 'Antipodi' verranno premiati, altrimenti dovranno affrontare una penalità. Costantino sarà una presenza costante durante le puntate tramite video chat e video messaggi, dando indicazioni, avanzando richieste, assegnando missioni e commentando in voice-over l'itinerario di Pinna e Roberto" si evidenzia infine.