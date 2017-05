Al confine tra web e realtà c'è Valerio Scanu e Magalli: al via Kudos

Ospiti della prima puntata di Kudos Giancarlo Magalli e Valerio Scanu, in onda lunedì 8 maggio su Rai4.

"Al via il primo appuntamento con Kudos, in onda questa sera, lunedì 8 maggio, alle 23.15 su Rai4. Il confine tra web e mondo reale non esiste più, per questo 'Kudos' mette in primo piano la rete e le sue dinamiche: approfondimento e analisi senza dimenticare la leggerezza" si rende noto dalla tv di Stato.



La Rai precisa inoltre: "Tutto passa dalla Rete, ma non è lì che si ferma: attualità, cinema, serie tv e temi più legati a internet. Oltre ad Alien i temi della prima puntata saranno il 'Complottismo su internet', 'Alieni e Rettiliani', '4chan' e 'Anonymous'. Contributi video, tutorial e la possibilità per egli spettatori di interagire in diretta tramite tutti i canali messi a disposizione."



"Giancarlo Magalli e Valerio Scanu sono ospiti della prima puntata - si specifica -, oltre a Andrea Delogu e Diego Passoni che anticiperanno Eurovision Song Contest in onda il 9 e l'11 in diretta su Rai4."



"Kudos è un termine di origine greca usato spesso oltreoceano, che in origine significava 'gloria', 'fama'. Oggi, nel linguaggio della rete, è il termine con il quale si manifesta apprezzamento per qualcosa. Una sorta di 'ben fatto', un complimento spontaneo comunicato a qualcuno con una parola tanto colloquiale quanto epica (si trova spesso come hashtag). La conduzione di KUDOS è affidata a Giulia Arena e Leonardo Decarli. Con loro per approfondire e analizzare alcuni degli argomenti discussi in puntata anche la giornalista Diletta Parlangeli" si prosegue.