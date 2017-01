il corretto uso del sale è "Tutta Salute"

"Il sale è un condimento che usiamo per qualsiasi piatto, ma a lungo termine può avere conseguenze gravi su molti organi, specialmente i reni" segnala in un comunicato la Rai.



"Come è possibile ridurne la quantità? Come si può sapere quale è la giusta dose da usare? Silvia Bencivelli - precisa in conclusione la tv pubblica -, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno a 'Tutta salute' venerdì 20 gennaio, alle 11.10, in diretta su Rai3, con la professoressa Francesca Mallamaci, nefrologa presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria."