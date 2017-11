Vita online: attenti alle password. Focus a FuoriTg

FuoriTg, in onda giovedì 2 novembre su Rai3.

"Ormai la nostra vita si trova interamente online. E la nostra privacy può essere facilmente violata, soprattutto se scegliamo password facili da individuare, se non le cambiamo mai e se usiamo le stesse per tutti i siti in cui ci vengono richieste" rendono noto dalla Rai.



La tv pubblica fa sapere infine: "Un rischio che non corrono soltanto i privati cittadini: anche nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione gli anelli deboli si annidano nella Rete. Come ricordare tutte le password che dobbiamo usare e come evitare di farcele rubare? Se ne parla giovedì 2 novembre alle 12.25 su Rai3 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il security manager Roberto Murasso e Marco Valerio Cervellini della Polizia Postale."