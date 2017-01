Violenza contro le donne: Quante Storie può raccontare Lucia Annibali

"Due casi negli ultimi giorni a Milano, e poi ancora a Rimini e in provincia di Caserta: la violenza contro le donne si ripete costantemente in tutta Italia e i coinvolge ceti sociali più diversi: ma cosa c'è davvero alla base del femminicidio? Perché gli uomini non accettano l'autonomia delle donne? E cosa le spinge, a volte, verso una passiva connivenza? Lucia Annibali, l'avvocato di Urbino sfregiata quattro anni fa per volontà dell'ex fidanzato, sarà ospite della puntata di Quante Storie, in onda mercoledì 18 gennaio alle 12.45 su Rai3, per rispondere alle domande di Corrado Augias e riflettere sul malinteso rapporto tra amore e violenza" rende noto la tv di Stato.