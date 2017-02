Vincere l'ipocondria è 'Tutta Salute'

Nuovo appuntamento con 'Tutta Salute', in onda venerdì 17 febbraio su Rai3.

"La caratteristica dell'ipocondria è la paura o la convinzione di avere una o più gravi malattie. Nell'ipocondria le preoccupazioni possono riguardare numerosi apparati in momenti diversi o simultaneamente. Per curarla ci vuole soprattutto la collaborazione della persona malata. E' un processo lungo? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parlano a 'Tutta Salute', venerdì 17 febbraio alle 11.00 su Rai3, con professor Bernardo Carpiniello, docente di Psichiatria all'Università di Cagliari" riporta in una nota la tv di Stato.