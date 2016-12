Viganò: dopo Stanotte a San Pietro arriva Un selfie con il Papa

"Sono estremamente felice di quanto la Rai e Rai1 hanno portato ieri nelle case degli italiani: una serata che ha saputo raccontare i tesori di san Pietro, la sua storia, la spiritualità di cui è permeata, il suo essere simbolo della cristianità" dichiara in una nota il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Monsignor Dario Viganò dopo il successo della trasmissione 'Stanotte a San Pietro', in onda ieri sera.



"E' un successo - ha aggiunto Monsignor Viganò nel suo messaggio - nel segno di una rinnovata collaborazione con la Rai. Una collaborazione che auspico possa portare in futuro a nuove 'scoperte', a nuovi appuntamenti con una storia che è patrimonio di tutto il Paese. E ne avremo subito l'occasione, il primo gennaio in prima serata, con il programma 'Un selfie con il Papa', in onda su Rai3".