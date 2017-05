Valeria Parrella svela "Quante Storie" ci sono sui tabù del sesso

'Quante Storie', in onda giovedì 18 maggio su Rai3.

"La sessualità femminile è sempre stata un tabù. Con il suo nuovo romanzo, la scrittrice Valeria Parrella, ospite della puntata di 'Quante Storie' in onda alle 12.45 su Rai3, esplora l'universo sessuale della donna e indaga le ragioni che hanno portato una società prettamente maschile a rimuovere completamente il desiderio della donna. Per scoprire che la separazione tra sentimenti e sesso non è soltanto prerogativa dell'uomo. In chiusura di puntata Corrado Augias passerà il testimone alla scrittrice Michela Murgia per la sua consueta recensione letteraria" si illustra in una nota dalla tv di Stato.