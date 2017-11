Ulisse il piacere della scoperta, delle isole

In onda sabato 4 novembre su Rai3.

"Un viaggio davvero straordinario nella puntata di sabato 4 novembre del programma 'Ulisse il piacere della scoperta' - viene diffuso in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda alle 21.15 su Rai3. Con Alberto Angela, 'Ulisse' passerà da un'isola all'altra: partendo dall'Isola Maggiore del Lago Trasimeno, il programma racconterà le mille storie di cui sono protagoniste le tante isole sulla terra."



La Rai riferisce quindi: "nate all'improvviso, scomparse lentamente, cambiate nel corso del tempo a causa di eventi naturali. Sono storie che riguardano anche gli esseri viventi che le abitano: animali che sono scomparsi nel resto del mondo o sopravvissuti soltanto su un'isola, magari con caratteristiche diverse. E poi ci sono le storie che riguardano gli uomini, che hanno scelto di vivere su un'isola o vi sono stati costretti dalle circostanze o dalla giustizia. Ha scatenato la fantasia di tutti i bambini L'isola del tesoro di Stevenson."



"Ma ci sono tanti tesori veri tra le isole grandi e piccole del nostro mediterraneo: tesori archeologici come quelli del mare di Levanzo in Sicilia dove Alberto Angela in una immersione mostrerà i reperti del naufragio di una nave romana; e tesori immaginari come quello che sarebbe stato ritrovato sull'isola di Montecristo da Edmond Dantès, il famoso Conte di Montecristo" si prosegue.



"Le isole possono essere approdi obbligati, come avviene ai naufraghi, a partire dal più famoso di tutti: Robinson Crusoe. Ma è accaduto anche a Napoleone costretto all'esilio prima all'Elba e poi a Sant'Elena, ai tanti emigrati italiani costretti alla quarantena a Ellis Island, ai reclusi nell'isola di Alcatraz o a Port Arthur in Tasmania, il 'penitenziario a prova di evasione'. L'imperatore Tiberio aveva scelto un'isola per il suo splendido isolamento, Capri" si continua.



"E hanno seguito il suo esempio Giuseppe Garibaldi a Caprera e i tanti vip che acquistano ville in isole sperdute. Spesso è difficile vivere in un'isola. Lo si vedrà raccontando la vita quotidiana nelle Tremiti. Ma forse non è un caso che proprio su un'isola - si riporta infine -, in Sardegna, ci sia un tasso di longevità tra i più elevati al mondo."