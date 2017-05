Ulisse alla scoperta l'america di "Via col vento"

'Ulisse, il piacere della scoperta', in onda sabato 13 maggio su Rai3.

"Nella puntata di 'Ulisse, il piacere della scoperta' in onda sabato 13 maggio alle 21.10 su Rai3, viaggio attraverso gli anni della Guerra Civile americana, tra il Nord libero e il Sud schiavista. I cinque anni più drammatici della storia degli Stati Uniti d'America, dal 1861 al 1865; un conflitto che causerà più morti di tutti gli altri mai combattuti dagli Stati Uniti messi insieme, comprese la I e la II Guerra Mondiale" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



"Insieme ad Alberto Angela si cercheranno di capire le origini della Guerra Civile, il legame tra la schiavitù degli afroamericani e la coltivazione del cotone, detto 'l'oro bianco' del XIX° secolo. La storia di una nazione lacerata e segnata da una guerra implacabile è diventata anche lo scenario di 'Via col vento', uno dei film più amati di tutti i tempi, uscito nelle sale nel 1939, e tuttora, correlando gli incassi alla luce dell'inflazione, il miglior film di sempre al box office. Ma il mondo elegante e sfarzoso in cui vivevano i protagonisti del film Rossella O'Hara e Rhett Butler era in realtà basato sul lavoro di 3 milioni di schiavi, un terzo della popolazione di tutti gli Stati del Sud. La Guerra Civile americana è stata anche considerata la prima vera guerra moderna. Durante il suo corso, infatti, vennero impiegati per la prima volta sottomarini, mitragliatrici, navi corazzate; per la prima volta i civili a casa poterono vedere, sgomenti, le fotografie dei campi di battaglia ricoperti di cadaveri; un monito sugli orrori che, 50 anni dopo, la Prima Guerra Mondiale avrebbe riservato al mondo" prosegue la Rai.



"Alberto Angela racconterà le storie di tanti protagonisti di quegli anni tremendi, dalle esperienze dei soldati ai dubbi di generali e politici: la determinazione implacabile di Ulysses Grant, il carisma del presidente Abraham Lincoln, il volto duro e scavato di William Tecumseh Sherman, l'uomo che ha inventato il concetto di guerra totale e provocato l'incendio di Atlanta (una delle scene madri di 'Via col Vento')" si continua.



Si diffonde in conclusione: "E ancora, le imprese del generale e gentiluomo Robert E. Lee nella lotta disperata per difendere il Sud, con la storia della sua bandiera, trasformata da vessillo di tutto il Sud in simbolo di odio razziale e oggetto di polemiche dopo una strage di fedeli avvenuta a Charleston. Infine, il racconto della Guerra Civile attraverso la ricostruzione in una fiction dei momenti più significativi del diario di una giovane donna del Sud, Katherine Stone, vent'anni, una 'vera' Rossella O'Hara, appartenente all'élite dei coltivatori di cotone e proprietari di schiavi."