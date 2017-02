UE contro populismo chiede a Stati di intensificare l'informazione

Contro l'euroscetticismo a 'RegionEuropa', in onda domenica 12 febbraio su Rai3.

"Di fronte all'affermarsi dei movimenti euroscettici, populisti e sovranisti, le istituzioni europee, anche in vista del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, rispondono intensificando le azioni di informazione rivolte agli oltre 500 milioni di cittadini che fanno parte dell'Unione. Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha chiesto ai rappresentanti delle regioni e delle istituzioni locali, riunite questa settimana a Bruxelles per l'assemblea plenaria del Comitato delle Regioni europee, di impegnarsi nella realizzazione entro marzo di un centinaio di eventi" espongono in una nota dalla Rai.



Dalla tv pubblica di Stato si osserva inoltre: "Le risposte sono state positive, anche perché ricorre quest'anno anche il venticinquesimo anniversario del Trattato di Maastricht che istituì l'assemblea delle regioni UE fra le istituzioni comunitarie. Se ne parla a 'RegionEuropa', il settimanale europeo della Tgr, in onda domenica 12 febbraio alle 11.30 su Rai3 e in diretta on line sul web ai siti www.rainews.it/TGR e www.regioneuropa.blog.rai.it."



"Fra i temi legati alle iniziative che porteranno alle celebrazioni di Roma del prossimo marzo c'è ovviamente quello che riguarda la politica migratoria e di accoglienza dell'UE - si rivela quindi -, di cui hanno discusso, ancora una volta, i capi di stato e di governo nel recente vertice svoltosi a Malta: nella cronaca di Antonio Silvestri il ringraziamento del Presidente del Consiglio Europeo Tusk al premier Paolo Gentiloni per l'accordo firmato con la Libia sui migranti, tema che è stato anche al centro dell'incontro fra Gentiloni e il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani."



Viene riportato infine: "Sulle scelta delle strategie che l'UE dovrebbe adottare intervengono anche l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, il capogruppo dei socialisti e democratici al PE Gianni Pittella, il costituzionalista Salvo Andò e l'ex Presidente del Parlamento Europeo Enrique Baron Crespo. Nel corso delle riunione tenutasi nella sede del Parlamento Europeo, la delegazione delle regioni italiane ha proposto il tema della sburocratizzazione dei fondi comunitari destinati ai territori, con il consenso dei rappresentanti italiani all'Europarlamento. Fra i temi più pressanti l'avvio di politiche locali finanziate dall'Europa nei territori insulari: a 'RegionEuropa' gli interventi di Salvatore Cicu, Europarlamentare di Forza Italia, e di Rosa d'Amato del Movimento 5 Stelle. Conclude la puntata la rubrica 'UE, Imprese e Territori', a cura di Antonio Silvestri che, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, illustra due appuntamenti in agenda per le PMI, le opportunità offerte dall'UE e nel settore Oil&Gas e una richiesta di tecnologia e un'opportunità commerciale."