Tv Talk: da dj Fabo a Francesco Facchinetti, con ospite Milly Carlucci

Nuovo appuntamento con 'Tv Talk', in onda sabato 4 marzo su Rai3.

"La tragica storia di Dj Fabo, che ha monopolizzato tutti i media, dai giornali al web e alla tv, sarà al centro della puntata di 'Tv Talk', in onda sabato 4 marzo, alle 14.55, su Rai3.Ma un altro caso è montato nella settimana televisiva, quello della cosiddetta 'emergenza furti', dopo le pesanti dichiarazioni di Francesco Facchinetti" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



"Sotto la lente del programma anche l'enorme successo de 'Il commissario Montalbano', e l'approdo di Federico Russo sul Nove, con il suo 'Hidden singer'. Per la pagina internazionale sotto la lente del programma anche il clamoroso errore agli Oscar e non solo quello. Inoltre, si parlerà della nuova edizione di 'Ballando con le stelle', in compagnia della sua protagonista Milly Carlucci. Infine, come sempre, si esamineranno i dati d'ascolto dei principali programmi della settimana appena trascorsa" comunicano infine dalla Rai.