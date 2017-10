Tutta Salute: si parla di cataratta, su Rai3

Tutta Salute in onda martedì 17 ottobre su Rai3.

"Tra i problemi dell'invecchiamento dell'occhio la cataratta, che consiste nella progressiva perdita di trasparenza del cristallino, è il più diffuso. L'allungamento della vita media ha aumentato i casi e oggi l'intervento per l'asportazione della cataratta è uno dei più eseguiti in tutto il mondo. Come si esegue? Nella puntata di Tutta Salute in onda martedì 17 ottobre, alle 10.45 su Rai3, Pier Luigi Spada e Michele Mirabella ne parleranno con il professor Romolo Appolloni, primario di Oculistica all'Ospedale San Eugenio di Roma" viene spiegato in una nota della tv di Stato.