Tutta Salute: il buon funzionamento dei reni, su Rai3

In onda venerdì 3 novembre su Rai3.

"I reni sono due organi molto importanti per la loro azione filtrante, ma si stima che oltre due milioni di persone in Italia abbiano problemi con questi organi" illustra in un comunicato la Rai.



"Quali sono gli accorgimenti per mantenerli in buona salute? Il loro cattivo funzionamento a quali conseguenze può portare? Nella puntata di Tutta Salute in onda venerdì 3 novembre alle 10.45 su Rai3, Pier Luigi Spada e Michele Mirabella ne parlano con la dottoressa Francesca Mallamaci, direttrice dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria" fa sapere infine la tv pubblica.