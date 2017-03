Troppi ladri in casa: ogni anno spesa per sicurezza cresce del 10%

Le fabbriche della sicurezza ad 'Officina Italia', in onda sabato 11 marzo su Rai3.

"Casseforti, videosorveglianza, sistemi di allarme collegati con tablet e smartphone: cresce quasi del 10 per cento ogni anno la spesa degli italiani per la sicurezza, anche a fronte di un aumento dei furti in casa" diffonde in un comunicato la Rai.



La tv di Stato segnala: "E il settore dei sistemi e delle tecnologie per la protezione fattura circa due miliardi di euro. Se ne parla a 'Officina Italia', il settimanale della Tgr dedicato alle eccellenze del nostro Paese e curato da Giorgio Tonelli e Giancarlo Zanella in onda sabato 11 marzo alle 11.30 su Rai3."



"In studio, ospite di Claudia Mondelli, l'esperto informatico Alessandro Curioni che si sofferma anche su qualche ombra del web, tra furti d'identità, truffe legate all'e-commerce e annunci fasulli, capaci di creare un danno annuo di circa nove miliardi" si prosegue.



Si rende noto in conclusione: "In collegamento da Rho Fiera, inoltre, Antonello Marzio racconta l'appuntamento con 'Made Expo', la fiera biennale concepita come cantiere di idee e business integrato. Obiettivo anche su start up che aiuta le persone con disabilità agli arti inferiori a rialzarsi e riprendere a camminare. Si tratta di un esoscheletro realizzato da tre giovani piacentini, un fisioterapista, un progettista meccatronico e un ingegnere informatico. I tre amici hanno anche coniato un motto: 'ogni volta che aiuti qualcuno ad alzarsi, stai aiutando l'umanità a crescere'."