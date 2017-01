Tra le "Persone" fatte Alfiere del Lavoro anche la 19enne Sofia Mao

"Sofia Mao, 19 anni, nata a Pontedera da genitori cinesi, è cresciuta in affido ad una famiglia italiana. Nel novembre scorso ha ricevuto, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'onorificenza di Alfiere del Lavoro, che premia gli studenti più bravi d'Italia" comunica la Rai.



"Il Presidente stesso, durante la cerimonia, aveva portato proprio lei ad esempio di studentessa brillante e di perfetta integrazione. Una storia che Sofia racconta a 'Persone', il settimanale del Tg3 dedicato alle vite speciali di persone 'normali', in onda domenica 22 gennaio alle 12.15 su Rai3" prosegue la tv di Stato.



«Conosco poco la Cina, sono e mi sento italiana - dice Sofia - anche se, tutti i giorni, lo specchio mi ricorda le mie radici alle quali tengo».



Ma, per un cavillo burocratico Sofia non ha la cittadinanza italiana, al contrario delle sue sorelle: «Sono bastati pochi mesi in Cina, quando ero piccolissima - racconta - per far scattare la discontinuità, e ho ottenuto la carta di soggiorno soltanto come parente di cittadino italiano».