Tra I Ragazzi del Bambino Gesù arrivano Sabrina e Flavio

Nuovo appuntamento con la serie 'I Ragazzi del Bambino Gesù', in onda domenica 9 aprile su Rai3.

"Ottavo appuntamento, domenica 9 aprile alle 22.45 su Rai3 con 'I Ragazzi del Bambino Gesù' - Ospedale Pediatrico, il documentario ideato da Simona Ercolani e prodotto da Stand by me che racconta le storie di 10 giovani alle prese con la lotta contro la malattia. In questa puntata si conoscerà Sabrina 11 anni, affetta da osteomielite, una rara malattia che rende le sue ossa molto fragili" viene comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai si riferisce dunque: "Dopo aver trascorso molti giorni in ospedale, Sabrina è finalmente tornata a casa, ma è costretta a indossare un bustino che la protegge da possibili fratture e dovrà sottoporsi a un controllo molto importante per capire se le sue condizioni siano migliorate. Si ritroveranno poi Klizia e Ginevra che hanno passato gli ultimi due anni tra visite e controlli, combattendo contro la malattia la battaglia più importante."



Si prosegue in conclusione: "Ora che le condizioni di salute sono migliorate, possono finalmente riprendere le loro vite. Il primo passo verso la normalità sarà tornare a scuola. Ma per Klizia non sarà l'unico grande cambiamento: finalmente, dopo due anni, potrà rituffarsi in piscina. Poi sarà la volta di Alessia, 16 anni, in attesa di un trapianto di cuore. Nonostante la sua grande passione per i viaggi, i medici le hanno proibito di partecipare insieme ai suoi compagni di classe a una gita in Francia. Nelle ultime settimane però, le sue condizioni di salute sono molto migliorate e Alessia spera sia ancora possibile partire. Infine si conoscerà Flavio, un ragazzo di 14 anni con la passione per la danza. A causa della leucemia che l'ha colpito, ha dovuto smettere di ballare, ma la grande voglia di tornare in pista lo aiuta ad affrontare nel modo migliore tutte le terapie."