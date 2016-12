Toy Story: doppio appuntamento il 27 e 28 dicembre su Rai3

"Martedì 27 dicembre e mercoledì 28 dicembre due serate all'insegna della saga capolavoro della Disney/Pixar 'Toy Story' - riporta in un comunicato la tv di Stato -, con la proposta di tutti e quattro i capitoli del celebre franchise. Si comincia martedì alle 21.05 su Rai3 con 'Toy Story - Il mondo dei giocattoli', con la regia di John Lasseter."



Dalla Rai specificano inoltre: "Il primo film della serie coinvolge Andy, un bambino di periferia, a cui viene regalato un giocattolo che rappresenta un astronauta, causando nel vecchio giocattolo-sceriffo una grande gelosia, derivante dal fatto di essere stato messo da parte dal suo proprietario in favore del nuovo arrivato. Questo motivo spinge Woody a cercare di far cadere Buzz dietro un tavolo, finendo però col farlo precipitare accidentalmente giù dalla finestra e per questo Woody viene accusato dagli altri giocattoli di aver cercato di uccidere lo space ranger."



Viene sottolineato quindi: "Determinato a rimettere le cose a posto, Woody cerca di salvare Buzz, ma entrambi si trovano costretti a dover scappare dalle grinfie del vicino di casa di Andy, Sid Phillips, un ragazzino che ama torturare e distruggere i giocattoli In seconda serata 'Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa', sempre con la regia di John Lasseter, Lee Unkrich, Ash Bannon."



Si descrive in ultimo: "Lo Sceriffo Woody viene rapito da un avido collezionista di nome Al McWhiggin, proprietario dell' Al's Toy Barn, un grosso negozio di giocattoli. Buzz, con l'aiuto di altri giocattoli di Andy, cercherà di salvare Woody. Buzz ed i suoi amici compieranno un vero e proprio inseguimento per recuperare Woody, prima che Al lo venda ad un museo di giocattoli di Tokio."