Toy Story 3 - La grande fuga: il film della Disney su Rai3

"Terzo appuntamento con la saga d'animazione 'Toy Story - La grande fuga' - si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato -, con la regia di Lee Unkrich, in onda su Rai3 mercoledì 28 dicembre alle 21.15. I giocattoli, capitanati da Woody, Buzz e Jessie, vengono accidentalmente regalati dalla madre di Andy ad un asilo di nome Sunnyside Daycare, mentre Andy è pronto a partire per il college."



"Al Sunnyside i giocattoli verranno 'maltrattati' dai bambini più piccoli e dovranno vedersela con il giocattolo più importante dell'asilo, l'orsacchiotto rosa Lotso... A seguire il cortometraggio d'animazione 'Toy Story: tutto un altro mondo' con la regia di Steve Purcell" prosegue la Rai.



"Dopo Natale, Bonnie si incontra con gli amici della banda di Toy Story per giocare quando all'improvviso tutti si ritrovano in un territorio inesplorato, alle prese con la squadra di action figure più tosta della storia ma che si rivelerà in realtà pericolosamente delirante. Solo Trixie, il triceratopo, potrà fare in modo che la banda faccia ritorno nella stanza di Bonnie." viene segnalato in conclusione.