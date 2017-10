Tommaso: il film di e con Kim Rossi Stuart in prima tv su Rai3

Tommaso, in prima visione assoluta venerdì 20 ottobre su Rai3.

"Venerdì 20 ottobre alle 21.15 Rai3, per il ciclo Così italiani, trasmette il film in prima tv 'Tommaso' di e con Kim Rossi Stuart, Cristiana Capotondi, Renato Scarpa, Camilla Diana. - spiega in una nota la tv di Stato - Dopo una lunga relazione, Tommaso riesce a farsi lasciare da Chiara, la sua compagna".

La Rai descrive infine: "Ora ad attenderlo pensa ci sia una sconfinata libertà e innumerevoli avventure. E' un attore giovane, bello, gentile e romantico ma oscilla perennemente tra slanci e resistenze e presto si rende conto di essere libero solo di ripetere sempre lo stesso copione: insomma è una 'bomba innescata' sulla strada delle donne che incontra...".