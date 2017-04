Stop al vestito usa e getta: arriva la slow fashion, a Fuori Tg

'Fuori Tg', in onda martedì 11 aprile su Rai3.

"Vestiti di qualità garantiti per almeno 30 anni, proprio come una volta, in nome dell'ambiente e della salute: è questa la nuova strada intrapresa da un sarto inglese che produce vestiti di alta qualità e li vende solo online per ridurne il prezzo finale. Insomma, la 'slow fashion' contro la 'fast fashion', il vestito usa e getta delle grandi catene internazionali altamente inquinanti. Ma è già un'inversione di tendenza oppure un fenomeno ancora isolato? E in Italia, regina dell'alta moda e dell'alta qualità, cosa accade? Se ne parlerà martedì 11 aprile a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 condotto da Maria Rosaria De Medici e curato da Mariella Venditti, con l'imprenditore Ercole Botto, presidente di MilanoUnica, e il dottor Antonio Cristaudo, presidente dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, in onda alle 13.40, su Rai3".