Speciale Gazebo nella Giornata del migrante

"Appuntamento straordinario con Gazebo domenica 15 gennaio alle 22.50 su Rai3. Arriva il primo degli speciali-evento che andranno in onda una volta al mese. In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato -, il programma torna ad affrontare il tema dell'immigrazione andandone a cercare le radici attraverso le immagini realizzate da Diego Bianchi in un villaggio di rifugiati in Ciad. A parlarne in studio il Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini e il portavoce di UNHCR Italia Carlotta Sami. Ospite musicale il trombettista Enrico Rava."