Soratte: i misteri del monte del Diavolo su Rai3

'Correva l'anno', in onda domenica 7 maggio su Rai3.

"Nella puntata di 'Correva l'anno', in onda domenica 7 maggio alle 13 su Rai3, viaggio in uno dei luoghi più misteriosi e affascinati del nostro paese, il monte Soratte. A pochi chilometri da Roma, una vera e propria montagna non solo di roccia ma anche di storia. Con l'inviato Fabio Toncelli, le immagini delle gigantesche gallerie del bunker segreto costruito da Mussolini e utilizzato dal Maresciallo Albert Kesselring, rifugio inespugnabile del Quartier Generale tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



"Attraverso rari filmati si potrà rivivere il terribile bombardamento del maggio 1944 - fa inoltre sapere la Rai -, quando gli anglo-americani cercarono di distruggere il bunker, fino alla parte più stupefacente e inedita del monte: il bunker antiatomico top secret costruito per il governo italiano negli anni Sessanta al culmine della Guerra Fredda."



"E quando il viaggio sembrerà ormai alla fine, penetrando in un buco alle pendici del monte, apparirà il suo luogo più segreto, un tesoro culturale inestimabile celato nelle viscere del monte: un cimitero e un luogo sacro mai filmati prima, testimonianza di uomini vissuti 8.000 anni fa. Lungo il racconto, gli interventi di Paolo Mieli" si prosegue infine.