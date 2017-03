Slot machine non a norma e diritto alla salute negato a Mi manda RaiTre

Nuova puntata di Mi manda RaiTre, in onda giovedì 2 marzo su Rai3.

"Giovedi 2 marzo alle 21,15 Salvo Sottile conduce su Rai3 una nuova puntata di Mi manda RaiTre - informa in una nota la tv di Stato -, per continuare a raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell'attualità."



"Sotto i riflettori gli 11 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa insostenibili e per le difficoltà economiche. Come è possibile attendere oltre due anni per un'ecografia e nove mesi per un'operazione urgente? Un viaggio da nord a sud nelle inefficienze della sanità della penisola. Nell'appuntamento di domani non mancherà poi la tradizionale inchiesta che questa volta sarà dedicata ai cosmetici contraffatti e ai pericoli per chi li utilizza. Con un approfondimento sui saponi e gli altri prodotti di uso comune. Siamo davvero sicuri di quello che mettiamo sulla nostra pelle? Verrà inoltre affrontato il fronte delle slot machine - rende noto quindi la Rai -, autentiche macchine mangiasoldi ormai presenti ovunque con il racconto e le storie di chi ha perso tutto. Ma cosa c'è dietro le macchinette? Sono tutte a norma? E poi spazio anche a un giallo che sarà svelato in diretta e riguarda migliaia di persone che questo inverno sono rimaste al freddo."



"In studio infine anche una rappresentanza dei nostri amici a 4 zampe - si espone in conclusione -, dieci cani che dopo sette anni in seguito a un vuoto normativo dovranno abbandonare le loro famiglie: una vera e propria cattiveria che Salvo Sottile cercherà di correggere."