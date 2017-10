Sergio Giordani è FuoriRoma: tappa a Padova

In onda lunedì 30 ottobre su Rai3.

"Padova, tornata al centrosinistra con la vittoria di un sindaco tutto nuovo, Sergio Giordani, imprenditore e dirigente sportivo, finora mai impegnato in politica, sarà la meta di Concita De Gregorio nella settima puntata di 'FuoriRoma', in onda lunedì 30 ottobre, alle 23.10, su Rai3" scrivono in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene illustrato quindi: "Dopo due anni di governo leghista con Massimo Bitonci, caduto per effetto di dimissioni di massa dei consiglieri comunali, il successo di questo sindaco è stato possibile anche grazie a quello della Coalizione Civica guidata da Arturo Lorenzoni, ora al fianco di Giordani come vice."



Si comunica infine: "In una puntata punteggiata dai racconti di Marco Paolini, Padova si svela ai telespettatori tra la sua forte passione per il rugby, che quasi tutti hanno praticato, e la devozione a Sant'Antonio e San Leopoldo, che i padovani continuano a chiamare Padre Leopoldo. Una citt à che attende il nuovo ospedale e che punta molto sull'universit à, 'la Oxford e la Cambridge d'Italia', sulla creatività con l'editore Guido Ostanel, il festival di Radio Sherwood e la musica di Marco Fasolo. Padova, che guarda al mondo e intanto prova a convivere con un alto numero di immigrati dopo gli anni dell'ordinanza anti-kebab."