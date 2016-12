Sentenza Antonio Logli: il caso Roberta Ragusa a Chi l'ha visto?

"Nuovo appuntamento con 'Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Rai3. A quasi cinque anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa, la sentenza per il marito Antonio Logli capita di mercoledì. Federica Sciarelli con 'Chi l'ha visto?', che si è occupato fin dai primi giorni della storia della mamma di San Giuliano, seguirà in diretta gli sviluppi e la decisione dei giudici per Logli, prosciolto una prima volta dall'accusa di aver ucciso e fatto sparire il cadavere della moglie" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



"Stavolta l'uomo imputato di omicidio volontario e distruzione di cadavere, ha chiesto il rito abbreviato. Si parlerà anche della mamma di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, scomparsa nella stessa notte del disastro della Concordia, lasciando i suoi due figli allora minorenni" descrive in conclusione la Rai.