Se l'allergia si può curare è "Tutta Salute"

Focus sulle allergie a 'Tutta Salute', in onda martedì 21 marzo su Rai3.

"L'allergia è una malattia del sistema immunitario caratterizzata da un'eccessiva reazione a causa di particolari anticorpi" spiega in un comunicato la Rai.



"A cosa si può essere allergici? L'allergia si può curare? Nella puntata di a 'Tutta Salute' - espone in ultimo la tv pubblica -, in onda martedì 21 marzo alle 11.00 su Rai3, Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Mario Di Gioacchino, docente di Allergologia e Medicina del lavoro all'Università di Chieti."