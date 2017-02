Scomparsa Biagio Carabellò: ucciso in casa? A Chi l'ha visto?

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 22 febbraio su Rai3.

"Nuovo appuntamento mercoledì 22 febbraio alle 21.15 su Rai3 con 'Chi l'ha visto?', il programma condotto da Federica Sciarelli. - viene riferito in una nota della tv di Stato - Biagio Carabellò, scomparso da Bologna 15 mesi fa, potrebbe essere tornato a casa quella mattina dopo aver ritirato le medicine al poliambulatorio e da casa potrebbe non essere più uscito vivo. I farmaci ritrovati dalla sorella, erano nascosti in un armadio. Intanto Simona Volpe, appropriatasi dell'eredità, è indagata con le ipotesi di reato di uso di atto falso. Biagio potrebbe essere stato fatto sparire proprio a causa del testamento con cui la fidanzata lo nominava erede di un consistente patrimonio. Saranno i Ris a chiarire i molti punti oscuri di questa vicenda."



La Rai conclude: "Un compleanno passato senza la famiglia per Luca Catania, il carabiniere quarantaseienne scomparso dalla provincia di Savona a ottobre 2016. La moglie Silvana non riesce a darsi una spiegazione. Federica Sciarelli continua ad occuparsi delle 'truffe romantiche'."