Scomparsa Angela Celentano: dopo Celeste Ruiz indagini ripartono da zero

'Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 17 maggio su Rai3.

"Aveva scritto alla famiglia Celentano dicendo di essere Angela, la bambina rapita sul monte Faito. Aveva scritto di non voler tornare perché ormai era cresciuta in un'altra famiglia in Messico. Aveva detto di chiamarsi Celeste Ruiz. Ma il DNA ha messo fine a ogni dubbio: Celeste Ruiz non esiste" viene rivelato in un comunicato della Rai.



La tv pubblica di Stato illustra: "Una storia raccontata da 'Chi l'ha visto?', il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 17 maggio alle 21.15 su Rai3. Dietro il caso di Celeste Ruiz c'è un furto di identità, perché la foto somigliante ad Angela è di una psicologa che vive in Francia."



Si osserva infine: "Così le indagini per il rapimento della piccola Angela Celentano scomparsa sul Monte Faito mentre era in gita con la famiglia, ricominciano da zero, da quella mattina del 10 agosto 1996."