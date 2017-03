Rinascere dopo la disabilità, il viaggio inizia dal Kilimangiaro

Giro d'Italia in carrozzina, la sfida di Danilo e Luca alla disabilità a Kilimangiaro, in onda domenica 12 marzo su Rai3.

"Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro domenica 12 marzo alle 16.20 su Rai3 che per il 'Grande Viaggio' ha scelto come tema 'rinascere'. Ospiti di Camila Raznovich Danilo Ragona e Luca Paiardi - viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato -, due torinesi che non si sono arresi alla disabilità dopo un grave incidente, hanno girato l'Italia in carrozzina dal nord al sud e ora sognano l'Europa. Si scoprirà il Myanmar, che dopo decenni di chiusura ha saputo aprirsi al cambiamento."



"Nello studio di Saxa Rubra ci saranno anche l'alpinista Hervé Barmasse di ritorno da una spedizione in Asia; Luca Vullo, studioso del body language e della gestualità degli italiani; il fisico del Cern di Ginevra Guido Tonelli, uno dei protagonisti della scoperta del 'bosone di Higgs' nel 2011 e autore del libro 'Cercare mondi', un viaggio appassionante dalle particelle più misteriose alle galassie remote dell'universo" prosegue la Rai.



Si espone infine: "Tornano i 'Viaggi al rallentatore' con la prima tappa dell'avventura di Gabriele Saluci in Nepal, mentre Mia, la viaggiatrice solitaria, visita Bordeaux. Il linguista Giuseppe Antonelli domenica proporrà la 'rinascita' di alcune regole della grammatica italiana che non si usano più, mentre a suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire saranno dal 'desk dei viaggiatori' del Kilimangiaro i due documentaristi Gloria Aura Bortolini e Sergio Leszczynski. Come ogni domenica appuntamento con 'Il Borgo dei Borghi': con Virginie Vassart si conoscerà l'ultimo borgo di questa edizione: Castiglione di Sicilia. Da domenica 12 marzo, infatti, partono le votazioni per eleggere il borgo più bello proposto quest'anno. Sarà possibile votare su www.kilimangiaro.rai.it fino a domenica 2 aprile. Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra i viaggi di questa domenica l'Ecuador, la Giordania, Valencia e le Isole Kornati."