Ralph Spaccatutto: il film d'animazione di Santo Stefano

"La sera di Santo Stefano alle 21.05 Rai3 trasmette in prima tv il film d'animazione 'Ralph Spaccatutto' con la regia di Rich Moore" riportano in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai precisa infine: "Un incontro intimo e perfetto fra cinema e videogiochi firmato Disney/Pixar. Ralph, personaggio cattivo del videogioco 'Felix Aggiustatutto', è stufo di questo ruolo e esce dal videogioco per diventare un eroe positivo."