Raffaele Guariniello: Quante Storie in mezzo secolo di processi

'Quante Storie', in onda mercoledì 5 aprile su Rai3.

"Dal rogo della ThyssenKrupp all'abuso dei farmaci nel calcio - viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato -, dallo scandalo delle tangenti nella sanità al disastro ambientale imputato all'azienda Eternit: di questo si parlerà domani mercoledì 5 aprile nella puntata di 'Quante Storie' in onda alle 12.45 su Rai3."



"Ospite di Corrado Augias il magistrato Raffaele Guariniello, che racconta mezzo secolo di processi in difesa dei cittadini e della loro dignità di lavoratori, perché la giustizia non sia un'utopia ma un diritto naturale. Conclude la puntata la consueta recensione di Michela Murgia" spiega infine la Rai.