Radici, l'altra faccia dell'immigrazione del Ruanda: su Rai3

«Radici - l'altra faccia dell'immigrazione» di Davide Demichelis, in onda venerdì 10 novembre alle 23.05 su Rai3, propone una puntata dedicata al Ruanda con la storia di Jeanette Chiapello.



La tv pubblica di Stato sottolinea inoltre: "Ha avuto tre nomi e tre vite. Prima Beate, poi Nyirabuzayari (la piccola più tenera) e infine Jeanette. Jeanette Chiapello, 26 anni, oggi è ruandese fuori e piemontese dentro: vive a Savigliano, in provincia di Cuneo."



Viene esposto quindi: "E' nata nel 1992 a Nyamata, i suoi l'hanno chiamata Beate. Due anni dopo, in Ruanda, si è consumato il genocidio, uno dei più sanguinosi massacri del XX secolo in Africa, che ha provocato un milione di morti. Sua madre è stata uccisa, lei è stata portata in un orfanotrofio dove nessuno la conosceva, e così è diventata Nyirabuzayari. La Croce Rossa Italiana, a maggio del '94, ha portato in Italia centinaia di bambini orfani ed abbandonati, rischiavano di cadere vittime dei miliziani. Ancora un volta nessuno la conosceva e così l'hanno chiamata Jeanette. Dopo tre anni in comunità, a Saluzzo, è stata adottata da una famiglia di Dronero, in Val Maira, provincia di Cuneo. Cresciuta fra le montagne, non ha mai voluto sapere nulla di Ruanda né dell'Africa, fino a quando grazie al suo compagno e alle sue due figlie si è sentita abbastanza forte per poter affrontare il passato. Con Davide Demichelis, Jeanette, torna per la prima volta nella sua terra e incontra la sua famiglia naturale. Per anni loro l'hanno cercata, ma lei aveva troncato tutti i contatti. Solo quando ha deciso di fare quel viaggio, ha ripreso i contatti con Vincent, che si era presentato come suo fratello. Prima di tutto ha voluto fare l'esame del Dna per verificare se aveva davvero trovato suo padre: l'esito positivo ha segnato la svolta."



"Il viaggio in Ruanda diventa così un concentrato di emozioni: in aeroporto - si evidenzia in conclusione -, dove abbraccia le decine di parenti che sono venuti ad attenderla, a casa di papà, fratelli e sorella, ai festeggiamenti per il suo rientro con centinaia di parenti e amici dove indossa il vestito da sposa di sua cognata, e poi visitando la città, i parchi naturali e le colline di uno dei Paesi più ricchi di verde del continente africano."