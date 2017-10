Radici, l'altra faccia dell'immigrazione: dalla pizza a El Salvador

In onda venerdì 27 ottobre su Rai3.

"Venerdì 27 ottobre alle 23.05 Rai3 trasmette una nuova puntata di 'Radici, l'altra faccia dell'immigrazione'. La pizza, la nebbia e la libertà. Sono i primi tre ricordi di Selina Nolvia, quando è arrivata a Milano, 35 anni fa" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"E' fuggita dal suo Paese, il Salvador, dove si stava combattendo una violenta guerra civile. A Milano, l'ha accolta la nebbia: aveva paura. Poi però ha gustato una pizza, il suo piatto preferito, e goduto della libertà di camminare per strada anche col buio, lei che veniva da anni di coprifuoco" prosegue la Rai.



Si rende noto inoltre: "Da quel giorno, non ha mai più voluto tornare indietro. Selina, 49 anni, ha trascorso più di metà della sua vita in provincia di Como, a Tavernerio. Sposata, due figlie, nella vita ha fatto un po' di tutto: cassiera, negoziante, barista, assicuratrice, badante, baby sitter, ed altro. Oggi è casalinga. Da anni non tornava nella sua terra, di cui ancora oggi ha paura."



"In Salvador non si combatte più la guerra civile, ma buona parte del Paese è in preda delle 'pandillas', gang violente che controllano interi quartieri della capitale" si continua.



"Il Paese è uno degli snodi principali del traffico di droga e di esseri umani del Centramerica. Non è un caso se il 20 per cento della popolazione è emigrata" si osserva.



"Selina guida Davide Demichelis in alcuni quartieri di San Salvador, Il viaggio prosegue a Conception, il suo villaggio natale, Acahutla, dove vive sua nipote e su una splendida spiaggia affacciata sull'Oceano Pacifico: La libertad" si chiarisce in ultimo.