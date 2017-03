Quanti baci e Quante Storie da quelli di Adriano Celentano

Torna 'Quante Storie', in onda venerdì 24 marz su Rai3.

"Sono passati quasi sessant'anni da quando Adriano Celentano cantava 'I tuoi baci non son semplici baci'. Da allora - viene riferito in una nota della tv di Stato -, in effetti, nella canzone italiana sono passati baci di ogni genere. Platonico o carnale, scandaloso o innocente, ogni bacio porta con sé una storia, che il giornalista Ranieri Polese racconta a Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie', in onda venerdì 24 marzo alle 12.45 su Rai3. Per scoprire, attraverso la musica leggera, quante forme di amore esistano nel nostro mondo. In conclusione, la consueta recensione letteraria di Michela Murgia."