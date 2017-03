Quante Storie sulle aperture di Carlo Maria Martini nella Chiesa

Ritratto del cardinale Martini a 'Quante Storie', in onda giovedì 9 marzo su Rai3.

"Ermanno Olmi gli ha da poco dedicato un documentario, che è nello stesso tempo il suo testamento spirituale e la riscoperta di un grande uomo di chiesa. Tale infatti è stato il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano per oltre vent'anni, testimone instancabile del dialogo interreligioso e di quello tra fede e ragione" scrivono in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato segnala in conclusione: "A Martini si devono aperture all'orizzonte ebraico e islamico e un continuo confronto tra il mondo cattolico e la società civile. Della sua figura si parla giovedì 9 marzo a 'Quante Storie', il programma di Corrado Augias in onda alle 12.45 su Rai3, con lo psicoanalista Marco Garzonio, che di Martini fu amico e biografo, e il vaticanista Marco Politi. Concludono la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia e il racconto della provincia italiana, affidato stavolta allo scrittore Livio Romano, guida letteraria di un viaggio tra la luce e le ombre del Salento."