Quante Storie sulla vita e la morte: dibattito sulla bioetica

Nuovo appuntamento con 'Quante Storie' in onda lunedì 13 febbraio su Rai3.

"L'allungamento e il miglioramento della qualità della vita hanno messo in crisi le definizioni stesse di vita e di morte, di natura, di benessere. Nella puntata di 'Quante Storie' in onda lunedì 13 febbraio alle 12.45 su Rai3, lo storico della medicina Gilberto Corbellini e la filosofa Chiara Lalli ripercorrono con Corrado Augias le politiche di governo che hanno accompagnato in questi anni il dibattito sulla bioetica e spiegano come si può raggiungere, intorno alla questione della libertà individuale, un atteggiamento meno irrazionale e sgombro da pregiudizi. In chiusura, la scrittrice Michela Murgia con il suo quotidiano spazio di critica letteraria" espone in una nota la tv di Stato.