Quante Storie sulla virologia da Ilaria Capua

L'eccellenza della ricerca italiana a 'Quante Storie', in onda martedì 4 aprile su Rai3.

"Nel 2007 è stata inserita da Scientific American tra i migliori cinquanta scienziati del mondo. Martedì 4 aprile a 'Quante Storie', in onda alle 12.45 su Rai3, la virologa di fama internazionale Ilaria Capua racconta la sua vita per la ricerca" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



"Dalla delusione della politica alla fuga in Florida, una storia di eccellenza spesso in rotta di collisione con le istituzioni. Al termine della conversazione, Corrado Augias passerà la parola a Michela Murgia per la sua consueta recensione letteraria" rende noto in ultimo la Rai.