Quante Storie sulla democrazia: da Lincoln alla crisi di fiducia verso i politici

"Il governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Così Abraham Lincoln definì la democrazia. Ma è davvero così? O siamo ormai in presenza di una democrazia recitativa, dove il popolo entra in scena solo al momento di votare? Nella puntata di Quante Storie in onda lunedì 23 gennaio alle 12.45 su Rai3, lo storico Emilio Gentile dialoga con Corrado Augias intorno al migliore tra i sistemi imperfetti, mettendo in relazione l'attuale stato di salute della nostra democrazia con la crisi economica, la globalizzazione, la corruzione e la crisi di fiducia verso la politica. Come ogni giorno, il programma si chiude con la recensione letteraria di Michela Murgia" viene reso noto dalla tv di Stato.