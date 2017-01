Quante Storie sulla crisi dell'uomo moderno per Remo Bodei

"Morali e materiali, politici ed economici: sono tantissimi i vincoli che soffocano la nostra identità. Il filosofo Remo Bodei, ospite della puntata di Quante Storie, in onda giovedì 26 gennaio alle 12.45 su Rai3, ricostruisce con Corrado Augias lo scarto tra ciò che siamo e ciò che aspiriamo a essere, per arrivare alle radici della crisi dell'uomo moderno. Al termine della conversazione con Bodei, la recensione letteraria di Michela Murgia e una nuova tappa del viaggio nella provincia italiana che il programma affida ai nostri scrittori: domani Romolo Bugaro porterà i telespettatori a Padova per raccontare il fallimento del Net Center" si espone in un comunicato dalla tv di Stato.