Quante Storie sulla Repubblica italiana con Giovanni De Luna

Quante Storie, in onda martedì 10 ottobre su Rai3.

"Sarà Giovanni De Luna l'ospite di Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie' in onda domani, martedì 10 ottobre, alle 12.45 su Rai3. - viene annunciato in una nota - Lo storico torinese proseguirà la sua ricerca intorno ai primi anni della nostra Repubblica, ripartendo da una domanda fondamentale: come e quanto la Resistenza ha rinnovato le strutture portanti del nostro paese? De Luna dipana la complessità di quel periodo decisivo e proietta uno dei capitoli più complessi della nostra storia su una democrazia mai così fragile come in questi ultimi anni. A completare la puntata, l'analisi linguistica di Giuseppe Antonelli, che svelerà le origini del vocabolo 'partitocrazia'".