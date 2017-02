Quante Storie sulla Chiesa per Emiliano Fittipaldi

Nuovo appuntamento con 'Quante Storie', in onda mercoledì 22 febbraio su Rai3.

"Nella puntata di 'Quante Storie' in onda domani mercoledì 22 febbraio alle 12.45 su Rai3, Corrado Augias ospita il giornalista de 'L'Espresso' Emiliano Fittipaldi, già autore di un'inchiesta sulla corruzione nella Chiesa che gli costò un processo in Vaticano" si rivela in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai si continua in conclusione: "Dalle lobby gay alla posizione di Papa Francesco in merito, Fittipaldi solleva il velo su uno scandalo che scuote le coscienze dei cattolici. A lungo taciuta, la sessualità del clero è ormai regolarmente in prima pagina. Ma perché si traduce così spesso in pedofilia? E quanti abusi ancora si nascondono dietro l'omertà? Conclude la puntata la recensione letteraria della scrittrice Michela Murgia."