Quante Storie sull'ineluttabilità dello scontro generazionale

Quante Storie, in onda venerdì 10 novembre su Rai3.

"Crisi della famiglia, un problema moderno? La storica dell'antichità Eva Cantarella racconta i rapporti tra genitori e figli nel mondo romano e scopre che la necessità di sopprimere il padre per accedere all'età adulta non nasce con Freud" viene diffuso in un comunicato della Rai.



"A colloquio con Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie', in onda domani venerdì 10 novembre, alle 12.45, su Rai3, la storica parte dalla classicità per rivelare l'ineluttabilità dello scontro generazionale. Al termine della puntata, Pino Strabioli porterà i telespettatori al Museo di Roma in Trastevere per la mostra 'Totò genio' che ripercorre la grandezza di Antonio de Curtis" spiega in ultimo la tv pubblica.