Quante Storie sull'analfabetismo di ritorno, che afflige 1 italiano su 3

Nuovo appuntamento di 'Quante Storie', in onda martedì 28 marzo su Rai3.

"Un italiano su tre non è in grado di comprendere una frase di media complessità: questo il dato più inquietante sull'analfabetismo di ritorno (o analfabetismo funzionale, ndr) che affligge il nostro Paese. Se ne parlerà martedì 28 marzo a 'Quante Storie' - rivela in una nota la tv di Stato -, in onda alle 12.45 su Rai3, con il presidente onorario dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini e la responsabile dei social media della stessa Accademia, Vera Gheno. Conclude la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia."