Quante Storie sul populismo: dal M5S a Marine Le Pen

Quante Storie, in onda lunedì 8 maggio su Rai3.

"Populismo è diventata la parola chiave per interpretare la vita politica. In Italia l'ascesa del Movimento 5 Stelle - spiegano in una nota dalla tv di Stato -, all'estero la vittoria di Donald Trump e la tenuta di Marine Le Pen: perché nell'elettorato di oggi il populismo funziona così tanto? E qual è il reale significato che ha assunto nel corso del tempo? Lunedì 8 maggio a Quante Storie, in onda alle 12.45 su Rai3, Corrado Augias ne parlerà con il politologo Marco Revelli, per scoprire che, in ogni sua accezione, il populismo indica sempre un deficit di democrazia. In chiusura, come sempre, la scrittrice Michela Murgia con la sua recensione letteraria."