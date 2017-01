Quante Storie sui neuroni specchio: speranza per autismo?

"I neuroni specchio sono una scoperta che ha rivoluzionato il mondo delle neuroscienze. Giacomo Rizzolatti, lo studioso che li ha individuati, sarà ospite della puntata di Quante Storie in onda domani giovedì 12 gennaio alle 12.45 su Rai3, per raccontare a Corrado Augias perché i neuroni specchio rappresentano un cambiamento epocale nella concezione stessa della mente umana e quali conseguenze possano avere sia sul piano filosofico e sociale che su quello clinico (come ad esempio nella cura dell'autismo). Conclude la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia e il reportage settimanale dalla provincia italiana, domani affidato allo scrittore Andrea Cisi, con le immagini di Raffaele Manco dalla sponda cremonese del Po" viene riferito in una nota della tv di Stato.