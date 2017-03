Quante Storie sui misteri di Roma e Parma: con Massimo Lugli e Alberto Garlini

'Quante Storie' sul filo del crimine, in onda venerdì 10 marzo su Rai3.

"Da un lato la cronaca nera dall'altra il giallo. Roma e Parma si uniscono idealmente in una puntata di Quante Storie sul filo del crimine - viene comunicato dalla tv di Stato -, che andrà in onda domani, venerdì 10 marzo, alle 12.45 su Rai3."



"Il giornalista romano Massimo Lugli e lo scrittore parmense Alberto Garlini portano i rispettivi libri nel salotto letterario di Corrado Augias e raccontano i grandi misteri delle loro città - diffonde infine la Rai -, come il delitto ancora irrisolto di via Poma o il crac della Parmalat nel 2003. In conclusione di puntata, come ogni giorno, la recensione letteraria di Michela Murgia."